Galerii: vaata, kes saabusid mehi vähi eest hoiatava Eesti komöödia «Ühemeheshow» esilinastusele

«Ühemeheshow» keskmes on raadio DJ Chuck Berger, keda kehastab Johnson ise. Tema naine tahab ta maha jätta, tema ülemus tahab ta vallandada ja nagu sellest veel vähe oleks, isegi tema munand tahab temast lahti saada. Arstidelt munandivähi diagnoosi saamise järel on Chucki suurimaks hirmuks, et temast saab munadeta mees. Raske haigusega võitlema asudes avastab Chuck peagi, milline vägi on huumoril ja aususel.