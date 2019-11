Anna (Amy Adams) otsustab järgneda oma kallimale Dublinisse, et seal siis ühele põlvele laskuda ning talle abieluettepanek teha. Lennuk, halb ilm ja saatus panevad ta aga maha Iirimaa teises otsas. Seal peab ta paluma appi sümpaatse moega, ent tahumatu olemisega Declanit, et see ta soovitud sihtpunkti viiks. Piinarikka rännaku käigus lakkamatult nägelevad Anna ja Declan avastavad, et tee armastuse juurde võib viia sind õige kummalistesse paikadesse.