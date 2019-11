Põnevus Kanal 2s: «Kiired ja vihased 5» vilistavad kummi ja võrgutavad naisi Rios

Alates sellest ajast, kui Brian O'Conner (Paul Walker) ja Mia (Jordana Brewster) tüdruku venna Dominic Toretto (Vin Diesel) vangistusest vabastasid, on nad põgenenud üle mitme riigipiiri, et pääseda võimude käest. Nüüd on nad aetud nurka Rio de Janeiros, kus peavad ette võtma veel ühe tööotsa, et lunastada oma vabadus. Nad panevad tippautojuhtidest kokku seninägematu meeskonna, mille liikmete ühiseks vaenlaseks on nende surma sooviv räpane ärimees. Ent see pole ainus, kes neil kannul on. Karm föderaalagent Luke Hobbs (Dwayne Johnson) tabab alati märki. Kui ta saab ülesande püüda kinni Dom ja Brian, alustab ta oma löögirühmaga laiaulatuslikku rünnakut.