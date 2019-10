Karjäärikiirendus: Uut edulainet nautiv Keanu Reeves võetakse varsti «Kiirete ja vihaste» kampa?

Uuel aastal ilmub koos harufilmidega aastate jooksul üle 6 miljardi dollarit teeninud frantsiisil juba üheksas film ning stsenarist ja nüüd ka produtsent Chris Morgan paljastas ScreenRantile antud intervjuus, et üks mees, keda nad ammu kampa on tahtnud, on just Keanu Reeves. Ka filmimisgraafikud on juba laual olnud ning ka Reeves olla väidetavalt huvitatud – pole ka ime, arvestades, et näitleja on tulihingeline motikafänn ning kiirus talle hingelähedane teema.