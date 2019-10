Suri tuntud karakternäitleja John Witherspoon

Tema perekond teatas näitleja surmast Twitteri kontol: «Suure kurvastusega peame teatama, et meie abikaasa ja isa John Witherspoon on meie hulgast lahkunud. Ta oli meelelahutustööstuse legend ning isafiguur kõigile, kes teda aastate jooksul vaadanud on. Me armastame sind, paps, alati ja igavesti.»