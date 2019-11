Hollywoodi armulood: Kuidas «Terminaator» James Cameroni ja Linda Hamiltoni kokku tõi ja «Titanic» lahku ajas

Tulevased armastajad said tuttavaks seoses esimese «Terminaatoriga» (1984), mille režissöör oli toona veel 29-aastane Cameron. Kaks aastat noorem Hamilton oli samal aastal kogunud kuulsust kultuskirjanik Stephen Kingi ainetel valminud õudusfilmi «Maisilapsed» (Children of the Corn) peaosas ning igati oma karjääri tõusuteel. Ka oli ta 1982. aastal abiellunud näitleja Bruce Abbotiga. Cameron oli tol ajal abielus oma esimese kaasa Sharon Williamsiga, kellega suhe juba sedavõrd karil oli, et samal aastal juba lahutati. Juba aasta hiljem võttis mees uue naise, Brian de Palma tulevase kaasa, produtsent Gale Anne Hurdi, kellega oldi abielus neli aastat. Uus proua oli Cameronil aga juba valmis vaadatud: selleks oli andekas filmilavastaja, produtsent ja stsenarist Kathryn Bigelow, kes tänaseni üks Hollywoodi kuulsamaid ja paremaid režissööre.

James Cameron ja tema eksnaine Kathryn Bigelow aastal 2010 sõbralikult juba lihtsalt kolleegidena poseerimas FOTO: Matt Sayles/AP/Scanpix

Niisiis, selleks ajaks, kui «Terminaator 2: Kohtupäev» tootmisse läks, oli Cameron värskelt abiellunud mees. See ei takistanud teda aga uuesti Sarah Connorit kehastama saabunud Linda Hamiltonile silma viskamast ning tõmme osutus vägagi vastastikuseks: Hamilton oli värskelt emaks saanud (poeg Dalton Abbott sündis 4. oktoobril 1989) ning samal ajal abielu lahutanud.

James Cameron ja Linda Hamilton «Terminaator 2: Kohtupäev» võttel (1991) FOTO: Scanpix

Samal aastal kui film välja tuli (1991), lahutas Cameron aga ka Bigelowst ning järgmised seitse aastat veetis ta koos Hamiltoniga, nautides alguses «Terminaatori» järje kolossaalset kassaedu (pool miljardit dollarit).

Aasta 1993 varakevadel sündis paarile tütar Josephine ning kõik paistis pealtnäha suurepärane. Paraku aga kimbutasid paari probleemid seestpoolt: hiljem on Hamilton ajakirjandusele pihtinud, et tema meelest oli Cameron armunud mitte temasse, vaid Sarah Connorisse – tegelasse, kelle ta oli ise loonud (mida Cameron on mokaotsast isegi tunnistanud). Samuti oli naisel probleeme vaimse tervisega: tal diagnoositi juba esimese abielu ajal bipolaarne häire, mis suhte omakorda proovile pani. Vägivaldseid tujukõikumisi ja enesetapumõtteid põhjustanud meeleoluhäire hävitas viimaks tema mõlemad abielud, usub Hamilton ise.

Hamilton on avameelselt öelnud, et nende suhe oli täiesti müstiline, sest nad ei olevat omavahel absoluutselt sobinud. Ometi juhtus see, mis juhtuma pidi ning kui paar 1997. aastal sõrmused sõrme pistis, siis algas lõplik allakäiguspiraal ning 1999. aastal saabus meedias laialt lahatud lahutus, mis tõi Hamiltonile sisse 50 miljonit dollarit. See aga polevat ravinud naise hinge, kes enda sõnul lahkuminekut kohutavalt üle elas – eriti veel seetõttu, et Cameronil taaskord uus proua varnast võtta oli. Uueks väljavalituks osutus «Titanicus» Rose'i lapselast Lizzie Calvertit kehastanud näitlejanna ning modell Suzy Amis, kelle seltsis Cameron viimaks kestva õnne leidis.

Meenuta Suzy Amise ülesastumist «Titanicus» (tegemist filmist välja jäänud stseeniga):

Paar abiellus 2000. aastal, nad said neli last ning elavad siiani koos, harrastades 2012. aastast vegan-eluviisi ning tegeldes keskkonna kaitsmisega.

James Cameron ja Suzy Amis «Alita: Sõjaingel» esilinastusel 2019 FOTO: Scanpix

Aga Linda, küsite? Linda tegi nii Hollywoodi kui ka meestega lõpparve, mängides edaspidi vaid teleprojektides ega võtnud enam ühtegi meest. Suhet James Cameroniga nimetab ta tohutuks õppetunniks: «Õppisin sellest, et mitte kunagi ei tohi anda endast nii palju suhtes, mis ei toimi.»

Hiljuti The New York Timesile antud intervjuus tunnistas naine, et oli vahepeal lausa 15 aastat tsölibaadis. Rohkete elukogemuste võrra rikkama on ta aga täna õnnelik naine, kes ravimite ja teraapia abil ka oma vaimse tervisega sina peale saanud.

Ometi on ta Cameroniga siiani heades suhetes (nagu mees paistab olevat ka teiste eksidega) ning just lavastajast eksabikaasa oli see, kes Hollywoodist pea kaks aastakümmet eemal olnud Hamiltoni uuesti kaamera ette meelitas. Lõpp hea, kõik hea!

Linda Hamilton 6. novembril 2019 Tokyos «Terminaator: Sünge saatus» esitlusel FOTO: Scanpix

Tim Milleri lavastatud ja James Cameroni kirjutatud ja produtseeritud märul «Terminaator: Sünge saatus» (Terminator: Dark Fate) annab legendaarsele action-saagale uue hingamise. Filmi tegevus jätkub sealt, kust jäi pooleli «Terminaator 2: Kohtupäev» (1991) ehk siis kohast, kus jäi saaga pooleli produtsendipostile naasnud vanameister James Cameronil – nagu vahepealseid filme poleks olnudki. Peaosades astuvad üles legendaarsed Linda Hamilton (Sarah Connor) ja Arnold Schwarzenegger (Terminaator) ja noor action-täht Mackenzie Davis (Grace).