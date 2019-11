Filmikägu: Külas munadega koomik! «Ühemeheshow» Stewart Johnson räägib, kuidas näha vähki läbi huumoriprisma

«Püstjalakoomik Stewart Johnsoni elust ja läbielamistest insipeeritud Eesti esimene munadega komöödia «Ühemeheshow» on valmis. Stewart on meil külas ja räägib oma esimesest kogemusest filminäitlejana. Uudisterubriigi täidavad teated «Troonide mängu» eelloost, «Kariibi mere piraatide» taaskäivitamisest, Elizabeth Taylori eluloofilmist ja Cage'i ja Butleri järgmistest (eksi)sammudest. Peale «Ühemeheshow» on värskete filmide valikus veel animafilm «Lustakad karud. Kolme maailma saladus», Vene lastefilm «Robo», õudukas «Sinu päevad on loetud» ja «Terminaator: Sünge saatus»,» tutvustavad saadet selle tegijad Lauri Kaare ja Kristjan Gold.