Nädala uued filmid: Müstikahullus, mõrvalaine, tappev sõnum, pisararohke sõjadraama ja piinatud Ewan McGregor

Stephen Kingi romaanil põhinevas loos püüab mitte just kõige õnnelikumat elu elanud Danny väikelinnas elades ning hooldekodus töötades kuidagimoodi toime tulla oma lapsepõlvetraumade ja alkoholismiga, aga ka oma «hiilguse» ehk maagiliste võimete jäänustega. Sündmused võtavad äkilise pöörde, kui selgub, et hirmuäratav kultus Tõeline Sõlm jahib lapsi, kes samuti omavad seda salapärast «hiilgust», mis Danny'tki alati saatnud, et nende abil toita oma surematust ning seda äärmiselt jubedal ja piinaval moel. Loomulikult viivad sündmused taaskord välja Overlooki hotelli, kus Danny kord hirmsaid aegu üle pidi elama.



Režissöör Flanagan on öelnud, et filmist ei tasuks siiski otsida võrdlusi Kubricku ekraanitaiesega ning tegu on hoopis omamoodi filmiga. Kirjanik Stephen King aga on avaldanud usku, et tegu on täiesti ajusid plahvatama paneva elamusega, seega hoidke alt!



Apollo Kinodes alates 8. novembrist 2019.



Vaata seansside aegu ja osta pilet siit.