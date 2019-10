Hollywoodi palkade TOP: Kui palju teenis Joaquin Phoenix Jokkeri rolli eest?

27 miljonit dollarit on suur raha ning Hollywoodi stuudiod juba naljalt selliseid tšekke välja ei kirjuta (kui tegu pole just kassamagnet Dwayne Johnsoniga, kes alati suured vaatajanumbrid genereerib). Netflixil on voogedastusmaailma liidrina aga raha nagu raba ning näitlejad ja režissöörid on komakohti ilmselt tähele panema hakanud, sest teiste seas olla Variety andmetel näiteks Denzel Washinton üritanud Netflixilt rolli eest 30 miljonit dollarit küsida (kaup jäi siiski katki, ehkki põhjused pole teada). Will Smithil aga on striimihiiuga soolas 35-miljoniline leping võmmifilmi «Bright 2» tegemiseks.

Tõde on see, et stuudiofilmide eest ei suuda isegi sellised legendid nagu Smith ja Cruise teenida kunagisi summasid ning peavad leppima pea poole väiksemate summadega ning, ärimehed nagu nad on, löövad meeleldi käed Netflixiga – mis sest, et suurele ekraanile ei saa. Ega nad Oscari-filme niikuinii tee.

Paraku aga kaasneb Netflixi lepingutega mõtlemapanev «aga» – erinevalt Hollywoodi stuudiofilmidest ei paku see näitlejatele võimalust tulu pealt kasumit teenida. Sestap ka suurem palk. Tahaks uskuda, et Joaquin Phoenixil, kes teenis fenomenaalselt menuka «Jokkeri» eest palgas vaid 4,5 miljonit dollarit, Warneriga ikka ka kassatuluprotsendi kokkulepe oli.

Loomulikult ei ole tõsiseltvõetavamad näitlejad iga kord vaid raha peal väljas: DiCaprio ja Pitt näiteks võtsid Tarantino viimase filmi eest kumbki vaid 10 miljonit dollarit, sest eelarve oli nagu oli ja koostöövõimalus kultuslavastajaga oli neile olulisem kui palganumber.

Samas on ka näitlejaid, kelle palganumbrid on suured seetõttu, et nad ise ka produtseerivad oma filme (nt Margot Robbie).