Mis juhtus? «Troonide mängu» loojad loobusid «Star Warsi» triloogia tegemisest: meil lihtsalt pole aega

Triloogia esimene film peaks ilmuma juba 2022. aastal ning mehed on Disney ja Lucasfilmi ühise projektiga seotud juba poolteist aastat, ent kuna mehed on ostetud viieks aastaks 250 miljoni dollari eest looma sisu Netflixile, siis polevat neil paraku aega tegeleda kõigega korraga, vahendab The Hollywood Reporter. Tegu pidi olema eraldiseisva saagaga, mis pole seotud ei Rian Johnsoni Jedi-saaga ega J.J. Abramsi Skywalkeri-lugudega.

«Armastame «Star Warsi», kuid päevas on vaid teatud arv tunde ning me ei suuda piisavalt pühenduda. Peame kahetsusega end taandama,» seisis meeste avalikus teadaandes.

Ametlikult võib olla tegu küll sõbraliku lahkuminekuga, ent tuleb tunnistada, et juhtum näeb välja nagu amatööride viga, kes oma töömahtu hoomata ei suuda. Juba Netflixi tehingu ilmnemise järel oli selge, et meestel on kaelas töömaht, mis paneb ühe või teise poole pettuma.

Tegelik põhjus võib peitud aga hoopiski asjaolus, et kuu aja eest lahvatas uudis, et Marveli «kuldne poiss» Kevin Feige, kes on suutnud välja tuua ühe hiti teise järel, arendab Lucasfilmiga oma «Star Warsi» projekti, millest hetkel küll palju teada pole.