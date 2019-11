Karm värk: 63-aastane Linda Hamilton tunnistas, mis oli tema riskantne salarelv Terminaatori-vormi saavutamiseks

«Sarah Connor on 27 aastat vanem... Tegin aasta otsa trenni nagu koer ja lootsin samu tulemusi saavutada, aga see ei juhtu ilma vajalike hormoonideta. Niisiis läksin mõneks ajaks hormoonide peale, et proovida ekstra 5% lihasmassi saavutada, mille peale muutusin ma justkui mingiks vihaseks meheks. Mu vererõhk tõusis lakke ja kui keegi mind närvi ajas, siis ei saanud ma ise ka aru, miks ma hirmsasse raevu sattusin,» tunnistas Hamilton intervjuus. Ütlematagi olid need kõrvalnähud ohtlikud ning arst käskis naisel see pull koheselt ära lõpetada. «Saatsin oma arstile sõnumi kell kaks öösel – juba see näitab, kui tuksis ma omadega olin. Niisiis on peamine, mis ma sellele filmile annan, see (osutab oma näole – toim.) koos rikkaliku elukogemusega. Ma pole enam see Sarah, kes ma olin … ma olen palju enamat, ja seda on näha.»