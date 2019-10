Venelased Nolani jälgedes: Ulmepõnevikus «Kooma» proovib noor mees õnnetuse järel sürreaalse unemaailmaga harjuda

Viktori (Rinal Muhametov) elus on kõik olemas – edukas karjäär arhitektina, sõbrad, tulevikuplaanid, unistused. Kummalistel asjaoludel toimuv ränk autoavarii tõmbab sellele kõigele aga kriipsu peale. Noormehe vigastused on nii tõsised, et ta langeb koomasse.

Viktor ärkab eriskummalises maailmas, mis meenutab veidi reaalsust, kuid kus ei kehti loodusseadused. See on nagu pea peale pööratud maailm, kus on raske mõista, kus on taevas ja kus maa. Siin puudub gravitatsioon, suurte hoonete varemed hõljuvad õhus, puud sirguvad pilvedest ja läbi majaseinte laksuvad merelained. Selgub, et kõik koomasse langenud satuvad sellesse paralleelmaailma ning loodud on see nende inimeste endi mälestustest.

Viktori jaoks on see maailm alguses võõras ja hirmutav, sest võidelda tuleb võigaste olevustega. Kuid ta armub ja püüab omandada selle eriskummalise maailma reegleid. Selgub, et kõik siinsed asukad on siin seetõttu, et ei sobitunud tavapärasesse maailma. Kas Viktor suudab kunagi koomast väljuda või saada lõplikult teada, mis kooma on?