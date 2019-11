Menukate animaatorite loodud «Kass ja hiir salamissioonil» paistab nagu laste järgmine superlemmik

Kaks politseinikust eriagenti, spioon Vladimir (kass) ja häkker Hector (hiir), peavad lahendama salajase mineraali röövi loo. Probleemiks on see, et mõlemad on harjunud töötama eranditult oma, partneri omadest kardinaalselt erinevate meetoditega. Ja ka iseloomudelt on kangelased kui tuli ja vesi.