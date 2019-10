Lennukas draamas «Aeronaudid» üritavad lesk ja teadlane pealpool pilvi rekordit püstitada

Filmis «Aeronaudid» asuvad jõukas noor lesk Amelia Wren (Felicity Jones «Kõiksuse teooria», «Rogue One: Tähesõdade lugu») ja auahne teadlane James Glaisher (Eddie Redmayne «Kõiksuse teooria», «Fantastiliste elukate» filmid) 1862. aastal õhupalliga ekspeditsioonile, mille eesmärk on lennata kõrgemale kui keegi kunagi varem on söandanud. Teekond viib nad eksistentsi piirimaile, kus õhk on hõre ja võimalus surma saada suur. Ohtlikul lennul paljastub lendurite tõeline olemus ning ebatõenäoline paar avastab teineteise ja ka iseendi kohta asju, mis aitavad neil maailmas oma kohta leida.