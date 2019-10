Klipp filmist: Pane kõrva taha! Pahane Al Pacino loeb «Iirlases» üles ärikohtumise reeglid, mida ei rikuta

Variety kriitik leiab, et filmis on tunda Scorsese vanade tööde kaja, ent samas suudab film viia kuskile täiesti uude kohta. New York Post rõõmustab, et Scorsese on jätkuvalt tippvormis. The New York Times aga tunnustab, et ehkki film on sünge nagu Rembrandti maal, siis pole see sentimentaalne ning lisab, et kui DeNiro ja Pesci on koos ekraanil, siis taastub usk kunsti jõusse.



Mõistagi ei väsi meediaväljaanded entusiastlikult märkimast, et ilmselt on Scorsesel tänavu Oscaritele asja.