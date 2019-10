Nädala uued filmid: Terminaatori plahvatused, munadega komöödia, tappev nutiäpp, vene robotid, maagiline mets ja ebatüütud reklaamid

Tim Milleri lavastatud ja James Cameroni kirjutatud-produtseeritud märul «Terminaator: Sünge saatus» (Terminator: Dark Fate) annab legendaarsele action-saagale uue hingamise. Filmi tegevus jätkub sealt, kust jäi pooleli «Terminaator 2: Kohtupäev» (1991) ehk siis kohast, kus jäi saaga pooleli produtsendipostile naasnud vanameister James Cameronil – nagu vahepealseid filme poleks olnudki. Peaosades astuvad üles legendaarsed Linda Hamilton (Sarah Connor) ja Arnold Schwarzenegger (Terminaator) ja noor action-täht Mackenzie Davis (Grace).

Apollo Kinodes alates 1. novembrist 2019.

«Ühemeheshow» on Eestis elava ameerika püstijalakoomiku Stewart Johnsoni elust inspireeritud lugu, mille keskmes on raadio DJ Chuck Berger, keda kehastab Johnson ise. Tema naine tahab ta maha jätta, tema ülemus tahab ta vallandada ja nagu sellest veel vähe oleks, isegi tema munand tahab temast lahti saada. Arstidelt munandivähi diagnoosi saamise järel on Chucki suurimaks hirmuks, et temast saab munadeta mees. Raske haigusega võitlema asudes avastab Chuck peagi, milline vägi on huumoril ja aususel.

Chucki abikaasa Helena rollis on Marta Laan (hittsaade «Su nägu kõlab tuttavalt», menusari «ENSV») ja Chucki ülemust Hendrikut mängib Henry «Genka» Kõrvits («Klassikokkutuleku» triloogia). Osa filmi tulust annetatakse vähiravifondile Kingitud Elu, et kinkida abivajajatele lootust ja täisväärtuslikke elupäevi.

Paroodiamaigulises õudusfilmis «Sinu päevad on loetud» (Countdown) tuleb seltskonnal noortel hakkama saada nutirakendusega, mis loeb saatanliku kellana maha aega nende surmani.-

Loo peaosas on noor medõde (Elizabeth Lail), kes tõmbab rakenduse nalja pärast alla ning saab äpist teada, et tal on elamiseks järel veel vaid napid kolm päeva. See peab mingi jama olema, eks? Mis nüüd saab siis? Paraku võtavad nutirakenduse loojad või vanakurat ise oma start-upi tõsiselt ning asuvad täisteenuse mõttes tüdrukut maha nottima.

Ulmeline koguperefilm «Robo» (Робо), mis räägib 12-aastase poisi ja roboti ootamatust kohtumisest ja sõprusest.