Filmikägu: Mida teeb liigne teater noore inimesega ja miks Henrik Kalmet vajab võimalust end «Jokkeri» teemal välja elada?

«Kinoteatri dokfilm «Aasta täis draamat» on valmis ja jõuab sel nädalal vaatajateni. Kutseline teatrivaataja Alissija Elizabeth vaatas selle raames ära 224 etendust ja jäi ellu. Paul Piik ja Henrik Kalmet on meil külas, et rääkida, kuidas nad eksperimendi tulemustega rahule jäid. PS! Lasime Kalmetil end välja elada ka «Jokkeri» teemal. Nautige! Uudistes on jutuks Venom 2, The Batman, Pinocchio, The Last Duel ja Saim Raimi seni veel nimetu uus õudukas,» seisab episoodi tutvustuses.