Narkotripp kassiga ja isiklik püramiid ehk 7 veidrat seika ja tõika ekstsentrilise Nicolas Cage'i elust

1. Paljas külaline

Kord tungis tema Orange County koju keset ööd võõras mees, kes võttis ennast ihualasti, ajas siis selga näitleja nahktagi ning läks tema voodi juurde jäätist sööma. Kõlab naljakalt, aga kahjuks või õnneks ärkas näitleja üles ning seisis selle kujutluspildiga reaalsuses silmitsi ning naerma ei ajanud see teda tol hetkel üldsegi mitte.

2. Jumal tagastas koomiksi?

Cage ostis omale 1997. aastal väga hinnalise 1939. aasta koomiksi, milles ilmus esimest korda Superman. Kolm aastat hiljem rööviti see koos mitme teise hinnalise koomiksiga Cage'i kollektsioonist ning pätte ei saadudki kätte. 11 aastat hiljem, kui toimik oli juba tolmunud, ilmusid koomiksid imekombel välja ühest San Fernando Valley hoiukambrist, mille keegi oli ostnud, teadmata, mis aardeid seal leiduda võiks. Paraku polnud võimalik koomikseid ausal moel edasi müüa, kuna need olid registreeritud kui Cage'i varastatud vara, siis toimetas politsei paberist rändajad näitlejale tagasi. Cage nimetas koomiksite tagasisaamist jumalikuks sekkumiseks...ning müüs siis Supermani-soolo 2,1 miljoni dollariga enampakkumisel maha.

3. Haud juba ootab

Tõenäoliselt on oma hauaplats paljudel keskealistel välja valitud, kuid Cage on teinud lausa põhjalikud plaanid: mees ostis 2010. aastal omale St. Louis'ise kalmistule hauaplatsi, millele lasi enam kui 2,5-meetrise valge püramiidi ehitada, millel ilutseb ladinakeelne fraas «Omni Ab Uno», mis tähendab «Kõik ühest». Kuigi näitleja püramiidi püstitamist kommenteerinud ei ole, on sellest saanud juba omaette turismiobjekt.

Nicolas Cage'i püramiid FOTO: Scanpix

4. Valulikud töövõtted

Cage'i pühendumine näitlejameisterlikkusele on tähelepanuväärne: lisaks sellele, et mees on tuntud kui meetodnäitleja, kes eelistab oma karakterite piinadesse ihu ja hingega sisse minna (näiteks lastes endal heast peast hambaid välja tõmmata), on ta koguni leiutanud täitsa oma rolli sisse elamise võtte, mille ta on nimetanud «uus-šamanistlikuks meetodiks», kus ta ennast põhimõtteliselt transsi ajab. Vahetevahel aga lähevad käiku ka materialistlikumad trikid: Idris Elba paljastas 2011. aastal, et Cage veetis «Ghost Rider: Spirit of Vengeance» filmiks valmistudes Rumeenias ühe öö Brami lossi varemetes, mida peetakse Bram Stokeri Dracula-romaani inspiratsiooniks.

5. On ise vampiir?

See viimane ei tundu sugugi imelik, kui uskuda ühe e-Bay kaupmehe teooriat, et Nicolas Cage on üldsegi ise vampiir, mida tõestab kodusõjaaegsest Ameerikast pärinev foto, mis teda 1870ndatesse aastatesse asetab. Vaata ise – kas pole mitte sama mees? Igal juhul tahtis Cage'i paljastava foto eest saada miljon dollarit. Meedia võttis röögatult naljakast kuulutusest muidugi tuld ning nii levis kõmu üle ilma, mille näitleja aga isiklikult tühjaks lobaks tunnistas. «Ent mida muud miljonärist vampiir teekski, kui tema isik paljastataks?» jäi küsimus nii mõnegi vandenõuteoreetiku hingele edasi kripeldama.

Nicolas Cage aastal 1870? FOTO: Imgur

6. Šopaholism

Cage omab erasaarele ja autodele kõiksugu vahvat kraami ja loomi, mille ostmise peale ise ei tulekski: kollektsioon pügmeede päid, kaheksajalg, krokodill, hai, albiino kuningkobra. Mees suutis oma 1996 – 2011 teenitud 150 miljonit dollarit väga loominguliselt laiaks lüüa, ostes korra oksjonil endale näiteks 276 000 dollari eest türannosauruse kolju. Kust tema pidi teadma, et see Mongooliast Gobi kõrbest varastatud oli? Pärast ostukaifi lahtumist tuli näitlejal eksklusiivne jäänus siiski tagastada. Teinekord jälle tuli tahtmine osta endale päris isiklik kummitav maja, et seal siis «miljööväärtuslikus» olustikus õudusromaani kirjutada – 2007. aastal soetaski mees endale New Orleansis asuva tuntud LaLaurie häärberi, mis kuulus sarimõrvar madame Delphine LaLaurie'le, kes armastas omal ajal orje surnuks piinata. Raamat paraku valmis ei saanudki, sest kaks aastat hiljem jäi ta majast ilma.

7. Hingeline side kassiga

2010. aastal rääkis Cage Lettermani õhtusaates, et tal oli kunagi kass nimega Lewis, kes oskas külmkappi lahti teha ning tahtis pidevalttema nn maagiliste seente varu nahka panna. «Ütlesin talle, et ära tee nii, aga talle olid need nagu palderjan,» sõnas Cage. Et ükskord polnud enam midagi teha ja kass oli juba (jälle?) pilves, siis otsustas Cage kord kassist jäänud seeneraasukesed ise sisse süüa, et kass ei peaks üksi «trippima». Nii nad siis passinudki tundide kaupa toas ning vahtinud liikumatult tõtt. «Tundsin siiralt ja südamest, et Lewis oli mu vend,» meenutas Cage.

Nicolas Cage ja Laurence Fishburne asuvad põnevusdraamas «Kokaiiniparun» (Running with the Devil) narkoärikateks.

Kokaiinilaadung liigub läbi Mehhiko Kanadasse. Kui see aga kohale ei jõua, saadab kartelli juhtiv Boss oma ustavad abilised Koka ja Matsi uurima, kuidas tarnevõrk täpselt toimib.