Täna ilmus fännide poolt kaua oodatud treiler fantaasiasaagale «Star Wars: Skywalkeri tõus» (Star Wars: The Rise of Skywalker), mis paneb punkti kuulsale kosmosesaagale, mida on jätkunud kinodesse enam kui 40 aasta jagu. Film jõuab kinodesse vahetult enne jõule.