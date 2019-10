Üllatav seos: Loe, kes oli see päriselu-Fabrizio, kes Leonardo DiCaprio «Titanicu» pardale lohistas

Üks neist headest kolleegidest teab ise ka, et ta seda oli, ning kasutas võimalust, et lugu meenutades osa aupaistest tele-eetris endale saada: selleks oli ei keegi muu kui Sipelgamees Paul Rudd ise! Nii nagu Sipelgamees viimases filmis Tasujate kamba säravamate tähtede varju kippus jääma, nii on ka Paul Rudd üks neist näitlejaist, kes paraku alati meelde ei kipu jääma, kui tema kõrval on säravamaid nägusid. Kas mäletad, et just Rudd oli see, kes 1996. aasta filmis «Romeo+Julia» traagilist peasangarit kehastanud DiCaprio konkurent oli, mis puudutas Julia südame vallutamist? Tõenäoliselt mitte (vabandused kinotrivia ässade ees meelevaldse üldistuse eest).

Filmis konkurente kehastanud noored näitlejad lävisid filmivõtete ajal lähedalt ning sõitsid pidevalt koos võtetele ja võttevälistele lõbustustele, meenutas Rudd telesaates. Ühel päeval oli taas plaanis sõit baari lõõgastuma ning Rudd võttis DiCaprio auto peale. Sõites avaldas DiCaprio Ruddile, et sai filmipakkumise – suure filmipakkumise – ning on kahevahel, kas võtta see vastu või mitte. Kuna aga Rudd oli juhtumisi Titanicu tõsielulooga seotud – tema isa on hukkunud laeva ekspert – siis leidis DiCaprio, et äkki too oskab nõu anda. «Ütlesin talle, et võtku vastu,» meenutas Rudd ning lisas naerdes, et loomulikult ei tea ta, kas tema nõuandel oli DiCaprio jah-sõnale reaalselt kaalu, aga huvitav on tagantjärele mõelda, kuidas sünnivad elumuutvad otsused.