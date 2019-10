Batmani-uudiseid: Miks küll Jonah Hill filmi üles ütles ja kes leiti Mõistataja rolli?

Äraütlejaks on eelmisel aastal nostalgilise lapsepõlvefilmiga «Mid90s» režissööridebüüdi teinud Jonah Hill («Rannaparm»), kelle läbirääkimised Batmani-filmi rolli osas nädalate kaupa kõmu tasandil püsisid, toites muuhulgas uudiseid selle kohta, kui palju Pattinsonile peaosa eest makstakse.



Nüüd teatab Variety, et Hill on projekti juurest edasi liikunud ehk siis teda filmis ei näe. Põhjuseid otseselt teada ei ole, ent kuulukse, et uudis tema osalemisest lekkis meediasse niivõrd algusjärgus, et tegelikult läbisid läbirääkimised täiesti hariliku tsükli, mille lõpus selgus, et koostöö ei klapiks. Rollidena, millesse Hilli sooviti, nimetavad Variety allikad Pingviini ja Mõistatajat (The Riddler).