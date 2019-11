Uus-Meremaa multikas «Mosley» murravad põllul rabamisest räsitud torifandid tööorjusest priiks

Elasid kord torifandid, raske põllutööga kurnatud neljajalgsed, kes ei osanud unistadagi paremast elust. Seda selle hetkeni, kui noor torifant nimega Mosley avastab saladuse, et nende esiisad käisid kahel jalal ning nautisid tunduvalt paremat elu kui see, millega tema vanemad ja vanavanemad päevast päeva leppima pidid. Nii asubki Mosley ohtuderikkale teekonnale, et jõuda selle saladuse juurte juurde.