40 aastat abielu ja järsku lõpp: Rootsi draamas «Britt-Marie oli siin» tuleb 63-aastasel naisel elu nullist alustada

Britt-Marie satub räpasesse Borgi linna, kus tundub, et varsti surevad ka need üksikud inimesed, kes seal veel elavad. Aga linnakeses on siiski ka suuremaid unistusi ning need puhuvad uue elu sisse Britt-Marie sügaval sisimas peituval usul tulevikku. Ehk on siiski elus olemas teine võimalus, ehk ei ole liiga hilja elama hakata?