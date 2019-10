Stellan Skarsgårdi rabavad Rootsi draamas «Kui me hobusevargil käisime» valusad mälestused

On 1999. aasta november. 67-aastane Trond elab äsja leitud üksinduses ja teda ootab ees vanaaastaõhtu üksinda veetmine. Kui saabub talv, avastab ta, et tal on naaber, mees, keda Trond teadis juba aastal 1948. See oli tolle aasta suvel, kui Trond sai 15 ja tema isa valmistas teda ette kandma oma eesseisva reetmise ja kadumise taaka... See oli ka see suvi, kui Trond sai täiskasvanuks ja sai tundma seda naist, keda ta armastas. Sama naist, kellega Trondi isa valmistus oma elu veetma.