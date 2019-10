Nädala uued filmid: Zombitapjate koomiline kaos, venelaste pohmakas Mehhikos, maagilised mänguklotsid, üle mõistuse palju teatrit ja kadunud kokaiin

Oktoober toob koos sügiskõhedusega kinoekraanile pööraselt märulirohke õuduskomöödia «Zombieland 2: Topeltlask» (Zombieland 2: Double Tap). Kümme aastat pärast seda, kui «Tere tulemast Zombimaale» sai hitiks ja kultusfilmiks, tulid peaosatäitjad (Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin ja Emma Stone), režissöör Ruben Fleischer («Venom») ja stsenaristid Rhett Reese ja Paul Wernick («Deadpool») kokku, et filmile järg teha. Keset koomilist kaost, mis ulatub Valgest Majast riigi keskosani, tuleb neljal kangelasel seista vastamisi pärast esimest filmi arengu läbi teinud paljude uut liiki zombidega ja uute inimestest ellujäänutega. Kuid kõige keerulisem on neil tulla toime omaenda tüütu asendusperega.

Apollo Kinodes alates 25. oktoobrist 2019.

Animafilm «Playmobil: Film» (Playmobil: The Movie) on põnev lastefilm, mis jutustab loo õe ja venna suurest seiklusest. Kui Marla noorem vend Charlie ootamatult Playmobili maagilisse animeeritud universumisse kaob, peab ta venna koju toomiseks elu suurimale seiklusele asuma. Imelisel teekonnal vapustavates uutes maailmades leiab Marla liitlasi tavatute ja kangelaslike uute sõprade näol. Nende seas on libekeelne toiduautojuht Del, särav ja karismaatiline salaagent Rex Dasher, südamlik robot, ekstravagantne haldjast ristiema ja paljud teised. Marla ja Charlie mõistavad särtsakal seiklusel, et elus võib kõike juhtuda, kuid kui endasse uskuda, on võimalik kõik saavutada.

Kinoteatri Eksperimendi korras vaatas olematu teatrikogemusega Alissija-Elisabet Jevtjukova ära 2018. aastal 224 etendust. Ekstreemsest aastast sünnib dokumentaalfilm «Aasta täis draamat», mille režissööriks on Marta Pulk.

Oktoobris 2017 avaldas Kinoteater töökuulutuse leidmaks Eestist inimest, kes on teatrist täiesti puutumata. 450 taotleja hulgast valiti välja Alissija-Elisabet Jevtjukova, 21-aastane rätsepa haridusega slaavi tüdruk Valgast. Tema tööülesandeks oli vaadata ja arvustada kõiki 2018. aastal esietenduvaid teatrilavastusi.

Üks idee autoreid, Kinoteatri produtsent Paul Piik kirjeldab, et inimeste reaktsioon sellisele ametile on olnud naljakas. «On inimesi, kes ütlevad, et ma väga tahaks sellist tööd teha! Ja siis on inimesi, kes ütlevad, et see töö ajaks neid kindlasti hulluks.»

13. jaanuaril 2018 esimest korda teatrisse läinud Alissija nägi aasta jooksul etendusi, mis inspireerisid ja etendusi, mis tekitasid meeleheidet. Ta koges märtsikuist esietenduste hullust, mil 20 päevaga oli vaja vaadata 21 etendust. Ta koges suveetenduste hullust, mil teatrit tehakse kõikides Eestimaa nurkades ning muidugi detsembrihullust ehk rohkelt lastele mõeldud jõuluetendusi.