Mainekas ajakiri Elle korraldas tänavu taas suurejoonelise Hollywoodi naistele pühendatud sündmuse «Elle Women of Hollywood», millega tunnustab meelelahutusmaailma (ennekõike filmitööstuse) silmapaistvamaid staare. Tänavuseks teemaks olid tulevikunaised, kus said esite tõstetud mitmed näitlejannad, kes on oma töös tegelenud naisi puudutavate teemadega, sh Scarlett Johansson, Nicole Kidman, Zendaja jpt. Vaata galeriid sündmuse stiilselt punaselt vaibalt. Loe lähemalt algatusest Elle'i ajakirjast.