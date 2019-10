Kas Natalie Portmani karakter saab Marveli «Thori» järjes külge haiguse, mida naised kogu hingest kardavad?

Saaga järjekorras nelja, taas Uus-Meremaa režissöör Taika Waititi lavastatav film kannab pealkirja «Thor: Love and Thunder» ning kuna tegu on koomiksifilmiga, siis oli õigustatud lavastajale Variety ajakirjaniku poolt esitatud küsimus, kas Foster ka filmis rinnavähki põeb, nagu ka raamatus.



Waititi sõnul pole see välistatud. «Leian, et see on raamatu üks võimsamaid osi, et ta võitleb kõigele lisaks ka vähiga. Isiklikult meeldib see teemaliin mulle väga, kuid eks me näe, kas see filmi tuleb või mitte,» ütles Waititi. Võtted algavad uue aasta alguses, seega peaks tegelikult stsenaarium juba valmis olema, ent ega siis kõike saa ka iga küsimuse peale välja plärada.