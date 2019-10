Tellijale

Tinder on oma 30 miljardi kasutajaga hetkel kohtinguäppide esirinnas kogu maailmas ning arvestades, et suur osa kasutajatest ei pea paljuks oma armuelu elavdamiseks ka Tinderi tasulisi teenuseid ja pakette kasutada, siis on igati loogiline, et ettevõte otsib võimalusi laienemiseks meelelahutusmaastikule ning soovib meediakultuuri liidrina veelgi tugevama jälje jätta. Seda alustuseks teadaolevalt siiski vaid USAs.