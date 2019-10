Seksikas komöödia Kanal 2s: Pornosõltlasest hurmur üritab «Don Jonis» leida tõelist armastust

Tele-esilinastus! Ropult aus film ühe enesekindlusest ja šovinismist pakatava, «parimates aastates» noormehe transformatsioonist enesekesksest elunautijast küpseks meheks. Just nimelt porno on Don Joni (Joseph Gordon-Levitt) suurim sõltuvus ja igapäevane kaaslane. Olgugi et ta on suurepärases vormis ja omab muljetavaldavat võimet ära rääkida iga tüdruk, on pornolembus siiski tugevam. Kui palju maailmas tegelikult pornot on, mis on porno, kes seda vaatavad või pigem, kes seda ei vaata? Keegi meist ei taha oma pahedele haledalt järele anda, aga ometi me teeme seda. Kas inimene saab üldse ise ja salaja oma pahedest üle olla või tuleb loota kellegi erilise leidmisele?