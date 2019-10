1999. aasta põnevusfilm miljardär Thomas Crownist (Pierce Brosnan), keda saadab edu nii rahamaailmas kui ka naiste seas. Kui New Yorgi Metropolitani muuseumi seinalt kaob 100 miljonit dollarit maksev Monet' maal, kahtlustab kindlustusagent Catherine (Rene Russo) politsei imestuseks röövimises just Crowni, kes lisaks riskile armastab ka impressionistide loomingut. Catherine'ile aga meeldib tagaajamine ja nii algabki särisevalt seksikas kassi-hiire mäng, kus on lubatud kõik võtted.