Komöödia Kanal 2s: «Arukas blondiin!?» ehk Harvardi juuraosakonna roosa tibi näitab, mis puust ta tehtud on

Hittkomöödia supertibi Elle'ist (Reese Witherspoon), kes püüab tõestada esmapilgul võimatut – et ta polegi ajudeta blondiin. Suurema osa ajast ilusalongides veetev ja roosasid kostüüme jumaldav Elle elab täisväärtuslikku beibeelu, mille tipphetkeks on osalemine Ricky Martini videos. Kui tema poiss ta aga liigse «blondilikkuse» pärast maha jätab, otsustab tüdruk iga hinna eest oma tõsiseltvõetavust tõestada ja astub Harvardi ülikooli õigusteaduskonda. Kaastudengitele tundub, et nende juurde on saabunud elusuuruses Barbie-nukk, aga nad ei tea veel, milleks Elle tegelikult võimeline on.