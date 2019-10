«Matrix 4» filmis seikleb Keanu Reevesi kõrval Neil Patrick Harris

Veel eelmisel nädalal saime teada, et «Matrix 4» ühes peaosas saab näha «Musta pantri» ja «Aquamani» staari, ameerika näitlejat Yahya Abdul-Mateen II .

33-aastane näitleja on seni kolmas, kelle roll on järjes stsenaristi ja režissööri Lana Wachowski poolt kinnitatud, teatab Variety. Oma senised rollid Neo ja Trinityna võtavad taas sisse Keanu Reeves ja Carrie-Ann Moss. Kas pika nimega uus Hollywoodi nägu asub noore Morpheuse rolli, nagu siin-seal on spekuleeritud, täna veel teada pole.