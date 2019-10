Valusalt uskumatu dokk: Kaksik valetas 18-aastaselt mälu kaotanud vennale kokku täiesti uue eluloo

Alex Lewis oli 1982. aastal kõigest teismeline noormees, kui ta sattus mootorrattaõnnetusse, mille tagajärjel ta koomasse vajus. Ärgates oli tema mälu praktiliselt tühi: ainus, mida ta mäletas, oli see, et tal on kaksikvend Marcus. Isegi noormehe enda nime oli amneesia tema teadvusest pühkinud. Perekonnafotode abil aitas vend tal tasapisi taastada mälestused nende õnnelikust lapsepõlvest. Paraku ei olnud need mälestused päris – Marcus oli otsustanud venda säästa ning valusa reaalsuse asemel jätta mulje, et nad on elanud muretut elu. Tema ise pidi elu lõpuni elama traumast muserdatuna, kuid miks ei peaks vend saama uut võimalust?