Kuidas nii? 4 masendavat tagantjärele tarkust, miks Will Smithi «Kaksikmees» kinokassades hävis

Ka Eestis kukkus film kõigest kahe nädalaga esiseitsmest välja, saavutades avanädalavahetusel kõigest neljanda koha: «Jokker», «Vanamehe film» ja «Lumepoiss Everest» noppisid vaatajad ilmselt eest ära, ent ehk oli selle taga veel midagi...

Mitmed meediaväljaanded on «Kaksikmehe» juhtumit analüüsinud ning jõudnud järeldusele, et häda varitses filmi mitmest küljest korraga, piirates nii kassaedu lootusetult silmusesse. Asi pole küll täiesti lootusetu– film on oma ligi 140-miljonilise eelarve hetkeseisuga küll napilt tasa teeninud, kuid suures Hollywoodi mängus käivad panused tänapäeval ikkagi vähemalt veerandi miljardi peale.

Forbes võtab juhtunu pulkadeks lahti ning leiab, et suures plaanis oli filmil neli probleemi.

1. Halvad arvustused

Kriitikute hinnang filmile oli koheselt ja väga otseselt põrmustav: 100% skaalal hinnaguid koondav Rotten Tomatoes genereerib selle keskmiseks kriitikuhindeks hädised (st mädased) 25%. Kriitikute konsensus kõlab umbes nii: ««Kaksikmehe» muljetavaldavat visuaali toetavad mõned tugevad näitlejarollid, kuid filmi tapab frustreerivalt allapoole-latti lugu.»



Kriitikud leiavad, et ainus põhjus filmi üldse vaadata on selle visuaalselt innovatiivne pilt: ülimalt kõrge kaadrisagedusega (120 pilti sekundis) üles võetud film võimaldab edasi anda ülimalt realistlikku pilti ja seda eriti efektselt just kiirelt liikuvates situatsioonides, luues mulje nagu rulluksid sündmused lahti vaataja silme ees reaalsuses. Ka võimaldas see luua Will Smithile väga realistliku, üleni digitaalselt loodud klooni.

õned nimetasidki filmi isegi justkui demo-reel'iks ehk videopresentatsiooniks, mida nn 3D+ võimaldab. Teised aga, vastupidi, põlastasid kõrget pildisagedust, tundes, et see muudab elamuse just ebanauditavaks, leides, et see meenutab tänapäeva telerite filmitegijate poolt vihatud motion smoothing efekti, mis kunstlikult iga filmi kõrgsageduslikult realistlikuks muudab. Kolmandatele meenutas film justkui Bel-Airi printsi deepfake-videot...

Rahvale näis see aga peale minevat, sest sealsamas Rotten Tomatoes lehel on publiku hinnang filmile aga täiesti kiiduväärsed 83%. IMDB hinne aga, mis koondab kõiki arvamusi, on samuti vaid 5,7 punkti 10st.

2. Will Smith vajab ikkagi frantsiisi

Olgem ausad, leiab Forbes: Will Smith on käilakuju, kellest kinoskäijal juba puudust tunda ei lasta. Nagu iga asja puhul turumajanduse tingimustes, toob see kaasa inflatsiooni, sest pakkumine ületab nõudluse. Lühidalt öeldes: ta ei ole Leonardo DiCaprio, keda käiakse tema enda pärast vaatamas, ning ta pole ka näitleja, kes vaimustaks hingematvalt sügava näitlemisandega, eksole. Ta on kerge meelelahutuse staar ning palun väga – «Mehed mustas», «Suitsiidisalk», «Pahad poisid», «Aladdin» – kõik toimib suurepäraselt. Ent uue idee või tundmatu loo puhul tema najal kinodes välja ei vea. Voogedastuses ehk kinnominekuks liiga laiskade puhul veab aga küll: Smithi tuttava näo näitamine Netflixi võmmifilmis «Bright» on vägagi hea bisnes.

3. Liiga vinge pilt, aga liiga nõrk lugu