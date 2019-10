Vene ulmemärulis «Valvepost» pühib saladuslik apokalüpsis enda teelt kõik peale futuristliku Moskva

Side Maa suuremate asustatud punktide vahel katkeb. Kosmonaudid teatavad orbiidilt, et näevad ülevalt Ida-Euroopas väikest ringi meenutavat laiku. See, mille sõjaväelased ringist väljaspool eest leiavad, on šokeeriv. Kõikjal – kauplustes, autodes, haiglates ja raudteejaamades – on jälgi kokkupõrgetest. Kes või mis hävitab enda teel kõik elava? Ja kui kaua suudab inimkonna viimane eelpost vastu pidada?