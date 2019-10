Vene koguperefilmis «Robo» sõbrustab 12-aastane poiss praakrobotiga, kes põgeneb utiliseerimise eest

Mitja on uudishimulik jõnglane, kellele meeldib joonistada koomikseid superkangelastest. Paraku ei meeldi poisi vanematele see harrastus kohe sugugi. Nemad soovivad, et laps läheks vanemate jälgedes ja õpiks samuti inseneriks, kes hakkaks tulevikus roboteid looma.

Mitja vanemad on aastaid ehitanud roboteid. Üheks nende projektiks on päästeroboti loomine, kes abistaks inimesi ekstreemsetes olukordades. Paraku tegid insenerid oma töös valed arvutused ja valmis hoopiski robot, kes ei sobinud kuidagi päästerobotiks. Uus android A-112 ei oska relva käsitleda ja on lausa sõbralik ning alandlik. Saades aru, kui väga ta teistest erineb, põgeneb A-112 laborist ja varjub keldrisse, kus kohtabki juhuslikult Mitjat.

Siit saabki alguse suur ja lustakas sõprus. Poiss on rõõmus, et leidis lõpuks tõelise sõbra, keda usaldada ja kellega üheskoos aega veeta. Kes siis ei tahaks sõbraks robotit, kes on tugev ja oskab lausa lennata. Paraku otsivad sõbralikku robotid eriteenistused, kes tahavad ta utiliseerida kui praakeksemplari.