Galerii: Apollo Kino Teatris esietendus komöödia «Püksid maha!», milles said «kalevipoegadest» stripparid

Rait, Harri, Norman, Urmas ja Boriss on töötuks jäänud «kalevipojad», kellele on majanduskriis eriti halvasti mõjunud. Nad on tublid poisid, kes ei taha leppida ukrainlase palgaga Eestis ega eestlaste keskmiste elamistingimustega Soomes. Pool aastat töötud ja masenduse piiril kõikuvad mehed näevad ühel õhtul pubis lehekuulutust, kus teatatakse briti meesstripparite peatsest esinemisest Eestis. Olgugi et nad pole just musklimäed ega oska tantsidagi, otsustavad nad rahateenimise ja enesehinnangu tõstmise eesmärgil moodustada kohaliku meesstripparite trupi ning heita seljast kõik riided. Nad kutsuvad end välja õpetama endise tantsijanna Annika (Inga Lunge), kel on samuti tugev põhjus see lootusetuna näiv väljakutse vastu võtta.

«Jaa, see on striptiis, ja need saavad olema paljad mehed, aga siin on veel midagi,» ütleb üks näidendi tegelastest, baaridaam Marta poiste etteastet sisse juhatades. «Silikooni ja testosterooni täispumbatud välismaalaste asemel astuvad teie ette teie oma mehed, naabrimehed, töökaaslased, Eesti mehed otse tänavalt. See on ehe ja toores Eestimaine liha, parim valik parimatest pealinna poistest!»

Lavastaja Gerda Kordemetsa sõnul võlus teda selle näidendi juures ennekõike just see, et tegemist pole pelga komöödiaga: «Väljakutsuva välise vormi ja koomiliste situatsioonide varjust avanevad viie mehe ja kahe naise inimlikud, vaat et traagilised lood.»

Lavastus põhineb Anthony McCarteni ja Stephen Sinclairi komöödial «Ladies Night».

Osades: Kristjan Lüüs, Märt Koik, Nikolai Bentsler, Silver Kaljula (TEMUFI), Mihkel Kallaste, Inga Lunge ja Liina Tennossaar.

Lavastaja/tõlkija: Gerda Kordemets

Produtsendid: Apollo Film Productions (Veiko Esken ja Tanel Tatter), ZOLBA (Jevgeni Supin)

Partnerid: Postimees Grupp ja O`Learys