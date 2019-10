Filmikägu: Külas lauljatarina tuntud Maia Vahtramäe, kes meisterdas kostüümid Eesti õudukale «Kiirtee põrgusse»

«Peagi jõuab kinno Eesti esimene täispikk õudusfilm «Kiirtee põrgusse». Selle kostüümikunstnikuks on naine, kes on paljudele tuttav pigem lauljana. Kuidas Maia Vahtramäe sellesse rolli sattus, räägib ta juba saates. Värskeid uudiseid on Matrixi 4. osa, John Wicki haruloo «Ballerina» ja Dickensi klassikalise «A Christmas Carol» uusversiooni kohta. Viimases plaanivad koostööd teha Will Ferrell ja Ryan Reynolds. Guy Ritchie ja Jason Statham on samuti uue ühise projekti leidnud,» tutvustavad uut episoodi selle tegijad Lauri Kaare ja Kristjan Gold.