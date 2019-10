Parimad ajad möödas? Pettsoni ja Finduse uues ekraaniseikluses kolib kass kodunt ära

Findus mürgeldab ega lase Pettsonil magada. Seepärast ehitab Pettson talle oma mängumaja. Findusele hakkab omaette olemine nii meeldima, et otsustab mängumajja päriselt sisse kolida. See teeb Pettsoni murelikuks – kas tõesti on Findus selles eas, et hakkab oma elu elama? Kas rõõmsad ajad parima sõbra seltsis on möödas? Findus peab midagi vahvat välja mõtlema, et Pettsoni tuju parandada.