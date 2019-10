Nädala uued filmid: Verine Eesti õudukas, armukade nutitelefon, Angelina Jolie taastulek ja Rootsi kassi kolimine

Tehisintellekt on teema, mis üha enam imbub meie igapäeva ning on lisaks düstoopilistele ulmefilmidele («Her») ning -seriaalidele («Black Mirror») nüüdseks sisse kirjutatud ka Hollywoodi kergemasse lektüüri. Komöödias «Jexi» ( Jexi ) tuleb nutisõltlasel mehel tegemist personaalse virtuaalassistendi Jexiga (umbes nagu Siri, aga kurjem), kes osutub vägagi armukadedaks isendiks.

«Kiirtee põrgusse» režissöör ja stsenarist on Urmas Eero Liiv. Filmi operaator on Kristjan-Jaak Nuudi, kunstnik Killu Mägi, helilooja Tiit Kikas, grimmikunstnik Edith Eller.

Findus mürgeldab ega lase Pettsonil magada. Seepärast ehitab Pettson talle oma mängumaja. Findusele hakkab omaette olemine nii meeldima, et otsustab mängumajja päriselt sisse kolida. See teeb Pettsoni murelikuks – kas tõesti on Findus selles eas, et hakkab oma elu elama? Kas rõõmsad ajad parima sõbra seltsis on möödas? Findus peab midagi vahvat välja mõtlema, et Pettsoni tuju parandada.