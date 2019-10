Karmid tibispioonid aktsioonis ehk uue põlvkonna «Charlie inglite» uus treiler lükkab reedele hoo sisse

Võib päris kindel olla, et Cameron Diaze, Lucy Liu ja Drew Barrymore'i lustaka kolmiku näol viimastel aastakümnetel publiku vahemällu talletatud Inglid uues loos täiesti oma põlvkonna nägu on. Kristen Stewart, Naomi Scott ja Ella Balinska kehastavad Inglite uut põlvkonda, kes töötavad salapärase Charles Townsendi alluvuses. Charlie Inglid on alati eraklientidele kaitset ja uurimisoskusi pakkunud. Nüüdseks rahvusvahelises Townsendi agentuuris töötavad maailma kõige nutikamad, kartmatud ja parima väljaõppega naised. Bosley'de juhitud Inglite tiimid võtavad vastu keerukaid tööotsi kõikjal maailmas. Kui noor süsteemiinsener ohtliku tehnoloogia paljastab, peavad Inglid tegutsema asuma ning kõigi kaitsmiseks oma elud ohtu seadma.