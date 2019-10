Noor Morpheus? «Matrix 4» ühes keskses osas astub üles «Musta pantri» ja «Aquamani» staar

33-aastane näitleja on seni kolmas, kelle roll on järjes stsenaristi ja režissöör Lana Wachowski poolt kinnitatud, teatab Variety. Oma senised rollid Neo ja Trinityna võtavad taas sisse Keanu Reeves ja Carrie-Ann Moss. Kas pika nimega uus Hollywoodi nägu asub noore Morpheuse rolli, nagu siin-seal on spekuleeritud, täna veel teada pole.



Näitleja peaks tuttav olema ka Jordan Peele'i kriitikute poolt kiidetud õudusfilmist «Meie» ning astub üles mehe 2020. aastal ilmuvas filmis «Candyman». Lisaks on ta üles astunud koos Don Johnsoniga HBO seriaalis «Watchmen».



Augustis Warner Brosi poolt ametlikult kinnitatud filmi, mille senised kolm osa on kokku teeninud kolossaalsed 1,6 miljardit dollarit, produktsioon algab tuleva aasta alguses.



Stsenaristidena voolivad Wachowski kõrval järje sündmusi ulmelise teleseriaali «Sense8» tegijad Aleksandar Hemon ja David Mitchell.