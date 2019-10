Joaquin Phoenix tegi kõikidele «Jokkeri» tiimi liikmetele hirmus laheda kingituse

Kuuldus kingitusest hakkas levima Redditi keskkonnas, kus end üheks filmi valgusmeeskonna liikmeks nimetanud inimene kirjeldas oma tööd «Jokkeri» võttel ning kommentaarides ka Phoenixi kingitust, vahendab Insider . Kuigi tänaseks on teade (spekuleeritakse, et filmistuudio korraldusel) maha korjatud, siis salvestus foto jutu algatanud meeskonnaliikmest ühe ettenägeliku kasutaja poolt ikkagi. Foto all aga võis välja lugeda, et Phoenix olla tiimi liikmeid üllatanud personaalsete kingitustega, milleks oli Jokkeri märkmik: samasugune nagu filmiski näeb. Kui Jokker tegi linaloos taskuraamatusse ülestähendusi sellest, kuidas olla parem koomik, ning talletas sinna oma naljavisandid, siis Phoenixi kingitud märkimikesse olevat olnud kirjutatud midagi muud.

«See märkmik oli täpselt nagu filmis, aga sinna oli sisse kirjutatud kõiksugu jama meie filmi kohta, et kui halb see tuleb ja et see on kõik meie süü,» kirjeldas valgustaja. «Tegemist oli selgelt naljaga ning see on parim kingitus, mille oma karjääri jooksul saanud olen!»