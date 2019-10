Pealkiri juba teada! Keanu Reeves nikerdab John Wicki saagale naiskangelasega järge

Lisaks on tulekul Wicki-saaga palgamõrtsukate hotelli ajaloole pühenduv prequel-seriaal «The Continental» (kus Reevesi ülesastumine siiski veel kindel pole, küll aga kaadritagune osalus) ja nüüd on Variety andmetel selge, et Reeves on seotud veel vähemalt ühe teise John Wicki universumi looga, mis kuulutati väidetavalt ilma suurema kisata välja juba kaks aastat tagasi.



Tegu on spin-off looga, mis kannab pealkirja «Baleriin» (Ballerina) ning mille tegevus keerleb (ja pöörleb) Anjelica Hustoni «Parabellumi» karakteri loodud palgamõrtsukate kooli õpilase ümber, keda eelmainitud linaloos kehastas tantsijanna Unity Phelan.



Variety kirjutab, et baleriinist surmaingel otsib Len Wisemani lavastatud filmis kättemaksu oma perekonna tapjatele ning kõigest 25-aastase Shay Hatteni (eelmise Wicki-filmi stsenarist) kirjutatud käsikirja olevat võrreldud 90ndate kuulsa «Nikita» looga. Reeves hoiab filmi juures ohje peaprodutsent Chad Stahelski kõrval.



Millal «Baleriini» filmima hakatakse või millal see välja tuleb, pole veel avalikustatud, ent arvatakse, et see juhtub millalgi 2021. aastal, ilmselt «John Wick 4» järel.