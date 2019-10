Pingeline treiler: Tšehhis esilinastuv Eesti dokk «Südamering» jälgib ökokogukonda kolinud viie pere suhteid

Avameelne film vaatleb Eesti ühe ökokogukonna elu alates sünnist kuni tuumikgrupi dramaatilise lahkuminekuni. «Südameringi» keskmes on rühm täiskasvanuid ja nende lapsed, kes otsustasid 2014. aasta suvel loobuda harjumuspärasest elukorraldusest ning asutasid Eesti esimese teadliku ökokogukonna. Nad panid oma säästud kokku ja ostsid kamba peale Märjamaal asuva Mõisamaa vana mõisakompleksi, 3750 ruutmeetri jagu poollagunenud hooneid koos selle juurde kuuluva 33 hektari põllumaaga. Enne neid paiknes seal hooldekodu. Kokku kolis elama viis peret, 12 täiskasvanut ja 6 last. Režissöör Margit Lillak jälgis nende elu viie aasta jooksul – alates sissekolimisest mõisakompleksi kuni tuumikgrupi dramaatilise lahkuminekuni.

Filmi režissöör Margit Lillak on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia lavakujunduse eriala (1999) ning läks seejärel tööle režissöörina animastuudiosse Multifilm. 2002. aastal omandas ta magistrikraadi Royal Holloway College`is mängufilmi stsenaristika alal. Seejärel algas tema koostöö filmistuudioga Allfilm. Ta on teinud mitmeid lühidokumentaalfime, nagu näiteks «Beebilõust» (2009), «Ars Longa» (2008) ja «Pastacas» (2009). Viimane neist pälvis 2010. aastal peaauhinna EstDocs filmifestivalil Torontos. 2012. aastal valmis tema esimene täispikk dokumentaalfilm «40+2 weeks», mis keskendus režissööri enda lapseootusele ja kodusünnituseks valmistumisele. «Südamering» on Margiti teine täispikk dokumentaalfilm, filmi produtsent on Johanna Trass (Allfilm).