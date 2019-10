Kaks kanget kandidaati: Kantridiiva Dolly Parton valis välja näitlejad, kel lubaks end eluloofilmis mängida

Paljud ehk ei tea, kuid Dolly Partoni volüümika lauljatari imago taga on oluliselt laiema haardega ärinaine kui arvatakse: naisel on lisaks muusikatööstusele (tal on koguni oma Dollywoodi nimeline lõbustuspark) n-ö käpp juba aastaid sees ka filmi- ja telemaailmas. Näiteks tootis tema ettevõte Sandollar Productions Eestigi vaatajate seas 90ndate lõpus menukad seriaalid «Vampiiritapja Buffy» ja «Sabrina». Viimasel ajal tegutseb Parton ettevõtte Dixie Pixie Production nime all, mis toodab Partoni elu ja muusika teemalisi telefilme. Kohe-kohe on välja tulemas naise hingeprojekt, mis jõuab novembris Netflixi: 8-osaline sari «Dolly Parton's Heartstrings» («Dolly Partoni hingekeeled»), millest iga osa räägib ära ühe Partoni kuulsa laulu loo.





Mõistagi on naine mõelnud ka oma eluloofilmi tegemisele ning selgub, et tal on koguni näitlejannad välja valitud, keda end kehastamas näeks. Nendeks on – üllatus või mitte? – Reese Witherspoon ja Scarlett Johansson. Samuti Tennessees üles kasvanud Reese'i puhul on seos ilmselge: särtsakas blond näitlejanna kehastas 2013. aastal filmis «Nagu noateral» ( Walk The Line ) suurepäraselt teistki kantrilegendi, lauljatar June Carter Cashi, võites rolli eest parima naispeaosa Oscari. Iseasi muidugi, kuivõrd tark strateegiline lüke oleks pärast Oscari-võitu veel ühe kantrilegendi rolli asuda.