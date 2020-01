TREILER ⟩ Mackenzie Davisest saab «Kurjuse lapsehoidjas» saatanlike orbude mängukann

Linaloos satub noor õpetajanna tööle pehmelt öeldes hirmutavasse majja, kus elavad jõukast suguvõsast pärit lapsed, kelle vanemad on saladuslikul kombel surma saanud. Peatselt paistab sama saatus koitvat ka õpetajannale, kui majas hakkavad toimuma kummalised sündmused ning lapsed ei näi enam sugugi olevat need süütud orvukesed, kellena nad algselt paistsid.



Muuhulgas rohkete muusikavideote autorina tuntud Itaalia režissööri Floria Sigismondi («Daredevil», «The Runaways») lavastatud õudusfilm põhineb Henry Jamesi novellil «Kruvi keere» (The Turn of the Screw).



Apollo Kinodes alates 31. jaanuarist 2020.