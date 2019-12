Mart Sanderi õudukas «Kõhedad muinaslood» toob ekraanile natsid, näkid, deemonid ja mõrvamüsteeriumi

Teises loos «Üksilduse allikas» armub noor külapoiss Hans (filmidebüüdi tegev Ott Salla) salapärasesse hiieallikas elavasse näkki (Lisette Pomerans, «Litsid») ning otsustab ta armastuse jõuga iidsest needusest päästa. Kaasa teevad Liisa Linhein («Litsid»), Ain Mäeots («1944») ja teised. Oma comeback'i suurel ekraanil teeb vanameister Väino Puura («Siin me oleme!»).

«Peiteaeg» on ulmesugemetega lugu kahest uurijast (Mart Müürisepp, «Vasaku jala reede» ja Tanel Saar, «Mina olin siin»), kes üritavad jõuda selgusele teise maailmasõja aegse natside uurimiskeskuse saladustes. Filmis teevad kaasa Toomas Kolk («Litsid»), Lauri Pedaja («Ühikarotid») ja erikülalisena Merle Palmiste («Litsid»).

Viimane novell «Kammerteener on süüdi» on musta huumoriga vürtsitatud agathachristielik mõrvalugu, kus kammerteenri osaks on paljastada õhtusöögi käigus mõrvarid. Peaosades Kadri Rämmeld («Kättemaksukontor»), Vahur-Paul Põldma («Põrgu Jaan») ja režissöör Mart Sander ise. Film sobib vaatamiseks kõigile, kes armastavad maagilist realismi ning naudivad nuputamist ja mõistatuste lahendamist.