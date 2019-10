Ligi miljardirublane Vene ulmekas «Külgetõmbejõud 2» kutsub igaüht investoriks

Võõra planeedi kosmoselaeva kukkumisest Moskva lähedasse Tšertanovosse on möödas kolm aastat. Tavaline neiu Julia muutub pärast kontakti maaväliste tehnoloogiatega salalaborite uurimisobjektiks. Uurimise käigus avalduvad neiul ebatavalised võimed. Temas peituv varjatud jõud ei ärata vaid inimeste uudishimu – ta kujutab ohtu kogu universumi mastaabis.

Film on osaliselt rahastatud üle ühisrahastusplatvormi BeProducer, mis võimaldab igaühel veel ka täna ulmeka n-ö investoriks hakata. Mis eelarve täpsemalt on, pole selge, kuid algsed plaanid ulatusid pea miljardini. Reaalselt peaks summa jääma siiski kuskile 600-700 miljoni rubla vahele. Panused peaksid Vene ajakirjanduse kohaselt algama kuskil 70 eurost ning veebilehe kohaselt on rahastus veel avatud.