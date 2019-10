Tele-esilinastus! Robert Miller (Richard Gere) on karismaatiline aferist ja geniaalne armastaja. Ta on harjunud, et voodis ootab teda alati kas abikaasa või armuke, kes talle aeg-ajalt skandaale korraldab. Suurt raha teenib suurettevõtja aga õhku müües ning ühel hetkel hakkab mehe äri allamäge minema. Robert püüab meeleitlikult oma riskifondi suurpangale müüa, enne kui mahhinatsioonid ilmsiks tulevad. Ootamatud sündmused ja totrad eksimused sunnivad teda astuma meeleheitlikku sammu.